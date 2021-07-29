ФСБ выявила хищение почти 700 млн рублей при модернизации кораблей на Северном флоте

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России выявили финансовую аферу при реализации госконтрактов, касающихся модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота, пишет "Коммерсантъ".

По версии следствия, бывшие руководители московских ОАО "Завод "Электроприбор" Муталиб Эмиралиев и АО "Союз-М" Замир Ахмедов, действовавшие в сговоре с сотрудниками главкомата ВМФ и военными представителями, не выполнили оговоренные госконтрактами работы, похитив, таким образом, почти 700 млн рублей.

Оба фигуранта отрицают свою вину. Суд продлил арест Ахмедову до 26 сентября, Эмиралиеву — до 8 октября. В суде следователь заявил, что обвиняемые во время тайных встреч вырабатывали способы уклонения от уголовной ответственности и давления на свидетелей, чтобы заставить их отказаться от своих показаний. Кроме того, они планировали сбежать из России.

Газета отмечает, что Эмиралиев ранее был приговорен к трем с половиной годам колонии за хищение почти 50 млн рублей, выделенных Минобороны на реконструкцию корабельных ракетных комплексов Северного флота. Однако в колонию он не отравился, поскольку срок уже отбыл в СИЗО и под домашним арестом.