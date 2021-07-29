В Екатеринбурге составили список "лишних" заборов: в него вошли 254 объекта

Мэрия Екатеринбурга опубликовала перечень мест для демонтажа избыточных уличных заборов.

Напомним, в июне глава города Алексей Орлов дал поручение составить реестр "лишних" ограждений, загромождающих пространство улично-дорожной сети. После этого их уберут с городских улиц.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, размещенный на официальном портале Екатеринбурга список включает в себя 254 объекта общей протяженностью более 73 километров. При этом он не является закрытым - какие-то ограждения могут быть исключены из него, например, по просьбе самих горожан, а другие, наоборот, добавлены.

Как уточнили в мэрии, обязанность по демонтажу избыточных конструкций возложена на администрации районов города.

Напомним, что в центре Екатеринбурга уже начали убирать "ненужные" заборы.