Центральноафриканское таможенники поблагодарили россиян за помощь

Глава центральноафриканской таможни Теодор Инамо рассказал французским журналистам о сотрудничестве с россиянами.

Российские инструкторы на протяжении нескольких лет занимаются обучением вооруженных сил Центральноафриканской Республики. Помимо этого, специалисты помогают пограничникам бороться с контрабандой. Сотрудничество на границе осуществляется на основании соглашения от 7 мая 2021 года.

По словам Инамо, россияне помогают центральноафриканцам досматривать грузы в рамках законодательства.

«Мы чувствуем реальную пользу от взаимодействия с ними», — рассказал глава центральноафриканской таможни в беседе с французским изданием RFI.

Инамо призвал прекратить спекуляции на тему российского присутствия. RFI ранее отличилось материалами о россиянах, которых в своих статьях журналисты называют «ЧВК Вагнера». Чиновник заметил, что Москва и Банги имеют очень близкие отношения, которые отвечают интересам двух государств.

Таможенники ЦАР поблагодарили россиян за проявленное усердие в передаче своих знаний. Благодаря инструкторам удалось добиться положительных изменений на границе и задержать незаконные грузы.