В Москве от коронавируса вакцинировались 88% коммунальщиков

Заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков сегодня рассказал журналистам о подготовке города к осенне-зимнему сезону, а также ответил на ряд актуальных вопросов о "коммуналке" в столице.

Так, по словам Бирюкова, увеличивать количество снегоуборочной техники не планируется, всего в городе более 18 тыс. единиц снегоуборочной техники, этого количества хватает. Также достаточно мощностей для вывоза снега и его утилизации.

К отопительному сезону уже готово 72% жилого фонда. Также продолжается программа капитального ремонта жилья, в этом году по ней будет отремонтировано 22 тыс. домов. Бирюков ответил на критику на счет капитального ремонта домов, которые будут сноситься по программе реновации: "Да, это [ремонт таких домов] оправдано. Если дом в программе будет подлежать сносу через семь лет, то надо, чтобы там был комфорт. Этот фонд надо поддерживать".

До конца года планируется отремонтировать 23 млн кв. м асфальтного покрытия на дорогах, уже отремонтировано 16 млн кв. м из них. Будут благоустроены порядка 120 крупных городских объектов, включая остров Балчуг (там работы завершатся в сентябре).

Также планируется к концу августа благоустроить территории примерно 400 объектов образования, хотя к работе коммунальщики смогли приступить только в июле – когда закончился учебный процесс.

В этом году планируется собрать раздельно около 1 млн тонн мусора (в 2019 году, например, было только 450 тыс. тонн). Для этого имеется около 60 тыс. контейнеров и около 1 тыс. мусоровозов.

Коммунальные платежи в Москве исправно собираются, в отличие от множества других российских регионов – собираемость составляет почти 99%, а уровень просроченных долгов за год снижен на 40%.

Почти 88% работников ЖКХ вакцинировались от коронавируса, у оставшихся или медотвод, или перенесенный COVID-19 в недавнем прошлом. Вакцинация при этом касается не только штатных сотрудников, но и подрядчиков, и смежных компаний.

Наконец, Бирюков заявил, что не согласен с тезисом о том, что в городе слишком часто меняют бордюры и плитку. "Москва – живой организм. Если плитка лежит на тротуаре, под ней проходит масса коммуникаций", - отметил вице-мэр, добавив, что прокладка инфраструктуры для нужд малого бизнеса тоже приводит к перекладке покрытий.