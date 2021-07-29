В Москве от коронавируса вакцинировались 88% коммунальщиков

29 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Москва
Рабочие на стройке объектов Универсиады в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Москве от коронавируса вакцинировались 88% коммунальщиков

Заместитель мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков сегодня рассказал журналистам о подготовке города к осенне-зимнему сезону, а также ответил на ряд актуальных вопросов о "коммуналке" в столице.

Так, по словам Бирюкова, увеличивать количество снегоуборочной техники не планируется, всего в городе более 18 тыс. единиц снегоуборочной техники, этого количества хватает. Также достаточно мощностей для вывоза снега и его утилизации.

К отопительному сезону уже готово 72% жилого фонда. Также продолжается программа капитального ремонта жилья, в этом году по ней будет отремонтировано 22 тыс. домов. Бирюков ответил на критику на счет капитального ремонта домов, которые будут сноситься по программе реновации: "Да, это [ремонт таких домов] оправдано. Если дом в программе будет подлежать сносу через семь лет, то надо, чтобы там был комфорт. Этот фонд надо поддерживать".

До конца года планируется отремонтировать 23 млн кв. м асфальтного покрытия на дорогах, уже отремонтировано 16 млн кв. м из них. Будут благоустроены порядка 120 крупных городских объектов, включая остров Балчуг (там работы завершатся в сентябре).

Также планируется к концу августа благоустроить территории примерно 400 объектов образования, хотя к работе коммунальщики смогли приступить только в июле – когда закончился учебный процесс.

Дорожные работы(2019)|Фото: Накануне.RU

В этом году планируется собрать раздельно около 1 млн тонн мусора (в 2019 году, например, было только 450 тыс. тонн). Для этого имеется около 60 тыс. контейнеров и около 1 тыс. мусоровозов.

Коммунальные платежи в Москве исправно собираются, в отличие от множества других российских регионов – собираемость составляет почти 99%, а уровень просроченных долгов за год снижен на 40%.

Почти 88% работников ЖКХ вакцинировались от коронавируса, у оставшихся или медотвод, или перенесенный COVID-19 в недавнем прошлом. Вакцинация при этом касается не только штатных сотрудников, но и подрядчиков, и смежных компаний.

Наконец, Бирюков заявил, что не согласен с тезисом о том, что в городе слишком часто меняют бордюры и плитку. "Москва – живой организм. Если плитка лежит на тротуаре, под ней проходит масса коммуникаций", - отметил вице-мэр, добавив, что прокладка инфраструктуры для нужд малого бизнеса тоже приводит к перекладке покрытий.  

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: жкх, москва, петр бирюков, вакцинация, подготовка к зиме, благоустройство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети