29 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция, телефон, звонок (2016) | Фото: tulapressa.ru

В Челябинской области полиция проводит проверку в отношении школьниц, пожаривших сосиски на Вечном огне

В Сатке в сквере Славы три девочки пожарили сосиски на мемориале "Вечный огонь". Инцидент произошел 27 июля. Фотографию школьниц опубликовали в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. По ее результатам девочек привлекут к ответственности и поставят на профилактический учет.

"Будет рассмотрен вопрос об ответственности родителей. Прокуратурой будет обеспечен надзор за полнотой всех проводимых мероприятий органами системы профилактики", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

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Теги: полиция, школьницы, Вечный огонь, вандализм,



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