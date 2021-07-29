В Челябинской области полиция проводит проверку в отношении школьниц, пожаривших сосиски на Вечном огне

В Сатке в сквере Славы три девочки пожарили сосиски на мемориале "Вечный огонь". Инцидент произошел 27 июля. Фотографию школьниц опубликовали в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. По ее результатам девочек привлекут к ответственности и поставят на профилактический учет.

"Будет рассмотрен вопрос об ответственности родителей. Прокуратурой будет обеспечен надзор за полнотой всех проводимых мероприятий органами системы профилактики", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.