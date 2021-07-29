На Среднем Урале спустя неделю установлен новый антирекорд по covid-зараженным и смертности

Спустя всего неделю с установления нового антирекорда по суточному количеству зараженных коронавирусом, на Среднем Урале выявили 499 новых случаев заболевания. Это на четыре больше прежнего рекорда, который также был продублирован вчера.

Как сообщили Накануне.RU в оперштабе региона, общее число зараженных свердловчан на сегодняшний день составляет 106 тыс. 402 человека. Установлен антирекорд и в статистике смертности – за последние сутки была зарегистрирована 21 смерть среди пациентов, больных коронавирусом. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 4 тыс. 315 летальных исходов.

На данный момент количество госпитализированных в тяжелом состоянии свердловчан составляет 828 человек, 497 из которых наблюдаются в реанимациях, а 416 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести находится 6 тыс. 855 человек.

Помимо этого, победить болезнь удалось еще 455 уральцам. Таким образом, общее число выздоровевших составляет 98 тыс. 908 человек.