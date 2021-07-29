Пашинян предложил разместить российских пограничников на границе с Азербайджаном

И.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников на границе с Азербайджаном.

По его словам, это позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений.

Данный вопрос армянское правительство планирует обсудить с российскими коллегами, передает РИА Новости.

Отношения Армении и Азербайджана обострились в конце сентября прошлого года. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия удалось прекратить благодаря подписанному в ноябре трехстороннему соглашению между Азербайджаном, Арменией и Россией.

В июне Азербайджан заявил, что его позиции на границе с Арменией подверглись обстрелу со стороны армянских вооруженных сил. 27 июля Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня.

При этом Азербайджан сообщил, что двое военных получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении.