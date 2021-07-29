В Прикамье перерыва между третьей и четвертой волной коронавируса не будет

Перерыва между третьей и четвертой волной коронавируса в Пермском крае не будет, либо он будет настолько небольшим, что будет незаметен. Об этом сообщает "РБК-Пермь" со ссылкой на внештатного советника губернатора Прикамья по социальным вопросам Дмитрия Жебелева.

Он объяснил это тем, что во второй половине августа - в начале осени количество социальных контактов возрастает, в первую очередь из-за того, что образовательные учреждения переходят к работе в очном формате.

"В прошлом году это привело к росту заболеваемости. Каким образом это сложится в новых обстоятельствах, когда есть новый более заразный вариант вируса и большое количество больных – предсказать невозможно. Безусловно мы должны исходить из того, что в ситуации не будет передышки или она будет небольшой и рост снова возобновится", - предположил он.

Напомним, третья волна COVID-19 началась в Прикамье с середины июня. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 437 новых случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 71 705 жителей Пермского края.

Приостановлено оказание плановой медицинской помощи.