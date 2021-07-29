29 Июля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле осужден пьяный лихач, въехавший в толпу пешеходов

В Нижнем Тагиле вынесен приговор 22-летнему водителю, который въехал в группу пешеходов. Его надолго отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, молодой человек, имеющий судимость за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения, однажды вновь пьяным сел за руль. В тот день он выехал на регулируемый перекресток улицы Победы с улицы Пархоменко на красный сигнал светофора и столкнулся с другой машиной, ехавшей на зеленый.

В результате ДТП автомобиль под управлением пьяного лихача выскочил на тротуар и наехал на группу пешеходов. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью, а еще один скончался от полученных травм.

Сегодня, 29 июля, Тагилстроевский районный суд вынес горе-водителю приговор: 8,5 лет колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 10 месяцев. Также судом были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Напомним, в мае этого года глава УГИБДД Свердловской области Алексей Спиридонов получил представление от прокуратуры из-за нескольких резонансных ДТП.

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Теги: водитель, суд, приговор, Нижний Тагил



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