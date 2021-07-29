В Нижнем Тагиле осужден пьяный лихач, въехавший в толпу пешеходов

В Нижнем Тагиле вынесен приговор 22-летнему водителю, который въехал в группу пешеходов. Его надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, молодой человек, имеющий судимость за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения, однажды вновь пьяным сел за руль. В тот день он выехал на регулируемый перекресток улицы Победы с улицы Пархоменко на красный сигнал светофора и столкнулся с другой машиной, ехавшей на зеленый.

В результате ДТП автомобиль под управлением пьяного лихача выскочил на тротуар и наехал на группу пешеходов. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью, а еще один скончался от полученных травм.

Сегодня, 29 июля, Тагилстроевский районный суд вынес горе-водителю приговор: 8,5 лет колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 10 месяцев. Также судом были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Напомним, в мае этого года глава УГИБДД Свердловской области Алексей Спиридонов получил представление от прокуратуры из-за нескольких резонансных ДТП.