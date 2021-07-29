Эвакуация туристов из Антальи не планируется, - генконсульство

Вопрос об эвакуации туристов из Турции в связи с сильными лесными пожарами не стоит, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье.

Там добавили, что основные туристические объекты находятся вне зоны пожара. Информация о пострадавших россиянах не поступала.

По данным генконсульства, на утро 29 июля властям удалось справиться с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей.

Ранее россиянам, отдыхающим в турецкой провинции Анталья, было рекомендовано не покидать территорию отелей из-за действующих лесных пожаров.

Пожары бушуют в курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат. Как сообщалось, в районе стихийного бедствия отменены все экскурсии для туристов. Дым от пожара дошел до отелей.

По последним данным, погиб один, пострадали более 60 человек. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень.