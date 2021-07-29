"Синара" предложила взять в концессию челябинские троллейбусы

Группа «Синара» выступила с концессионным предложением о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. Правительство региона признало возможным заключение концессионного соглашения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Признать возможным заключение концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) троллейбусной инфраструктуры в городе Челябинске, создаваемой концессионером для осуществления перевозки граждан, на условиях, содержащихся в предложении ООО "Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск", - говорится в приказе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Соглашение планируется заключить на 15 лет. В рамках соглашения планируется приобрести 168 троллейбусов. Запланирована реконструкция трамвайных депо и тяговых подстанций, модернизация и строительство трамвайной сети.

Согласно финансовой модели, сумма концессии составит 11,2 млрд рублей, из них 3,7 млрд рублей будет направлено на закупку подвижного состава. Бюджетное софинансирование составит 4,2 млрд рублей.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения. Если в течение 45 дней заявки не поступят, концессионное соглашение будет заключено ООО "Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск".

Напомним, в апреле 2021 года ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" и ООО "Торговый дом СТМ" ("дочка" группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) заключили контракт на поставку 30 трамваев для Челябинска стоимостью 1 млрд 59 млн рублей. Поставщик должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска, из них не менее 10 трамваев - до 1 сентября текущего года, а остальные – до 29 декабря 2021 г. Трамваи для Челябинска будут изготовлены УКВЗ.