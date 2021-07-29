Возбудили и задержали: девушки устроили стриптиз у отдела полиции в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел беспрецедентный акт хулиганства прямо возле отдела полиции № 5, находящегося на улице Сакко Ванцетти. 28 июля ближе к вечеру девушки устроили акцию с "обнаженкой" на глазах у прохожих и самих же блюстителей порядка. Одна из дам приспустила штаны и показывала филейную часть. Вторая же запечатлела эти кадры. Об инциденте корреспонденту Накануне.RU рассказал очевидец.

"Самое ужасное, что эта девушка, являющаяся блогершей, показывала попу за деньги на фоне памятной таблички Герою Советского Союза Сидору Путилову, погибшему в бою, чтобы такая, как она, жили", - возмутился мужчина.

Вскоре после начала "перфоманса" девушек задержали.

Выходку прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Поступок двух девиц разумным назвать сложно. Про таких в народе обычно говорят: "Волос долог да ум короток". Сотрудники полиции ОП № 5 УМВД по Екатеринбургу, на входе в здание которого проводилась эта позорная фотосессия, задержали любительниц извращенной "клубнички". Их личности сыщиками уже установлены. Горе-фотографом оказалась официально нетрудоустроенная гражданка Ахмедова 1999 года рождения. Позировала для нее гражданка Никифоровская 1992 года рождения, также официально не работающая. Элементы форменного обмундирования представителей системы МВД задержанные не использовали. На верхней части одежды, где обычно написано слово "полиция", имелась надпись "провокация", - рассказал он.

В отношении "фотографа" и "модели" возбуждено административное делопроизводство по части 1 статьи 20.1 КоАП - "мелкое хулиганство". Статья предусматривает наказание в виде штрафных санкций, либо арест на срок до 15 суток. Какое конкретно наказание понесут женщины, в ближайшее время решит суд Ленинского района Екатеринбурга. "До рассмотрения собранного материала по существу судьей обе "звезды" содержатся в полиции под стражей, чтобы было время подумать о чистоте души и подобающем поведении в обществе", - отметил полковник Горелых.