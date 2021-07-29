На Урале росгвардеец помог ребенку, гуляющему у проезжей части в футболке и подгузнике

Сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Свердловской области помог маленькому мальчику вернуться к маме, которая оставила его без присмотра. Ребенок босиком в футболке и памперсе гулял у проезжей части и плакал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения управления Росгвардии, инцидент произошел утром 28 июля, когда командир взвода Нижнесергинского ОВО Игорь Яремчук двигался на служебном автомобиле по улице Мира. Около дороги он заметил плачущего ребенка, который шел по тротуару – на вид ему было около двух лет. При этом возле мальчика не было взрослых, а на улице было достаточно холодно.

Росгвардеец подошел к ребенку, чтобы выяснить, почему он гуляет один и где его родители, однако мальчик только плакал. Тогда мужчина посадил малолетнего в автомобиль отогреться и сообщил о случившемся дежурному пункта централизованной охраны, попросив вызвать на место происшествия инспектора по делам несовершеннолетних.

Спустя время со стороны реки Серги показались две женщины, ведущие двух коз. Когда сотрудник Росгвардии обратился к ним, одна из женщин узнала в ребенке своего сына. В это же время подъехал и инспектор по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции. Только после того, как местная жительница предъявила документы, доказывающие ее родство с мальчиком, и убедившись, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, Яремчук отправился на дальнейшее несение службы.