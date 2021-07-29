Минобороны подписало контракт на поставку больше 10 систем С-500 "Прометей"

Минобороны России и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку первой партии зенитных ракетных систем С-500 "Прометей". Об этом сообщил источник ТАСС.

Серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года. Сейчас продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России. Предполагается, что они завершатся в конце 2021 года.

20 июля Минобороны сообщило об успешном испытании на полигоне Капустин Яр ЗРС С-500 "Прометей". Система выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. Цель была поражена, стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики. Также в оборонном ведомстве заявили о высокой надежности "Прометея".

В Минобороны также отметили, что после завершения полного цикла испытаний поставка первой системы С-500 планируется в подмосковное объединение ПВО-ПРО.