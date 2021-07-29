29 Июля 2021
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Общество Москва
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве началось тестирование ДЭГ: горожан спрашивают об отношении к обязательной вакцинации

В Москве началось тренировочное дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В рамках подготовки к сентябрьским выборам горожане сегодня и завтра до 20 часов могут протестировать технологию.
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В ходе тестирования гражданам будет предложено два электронных бюллетеня с вопросами, в том числе об обязательной вакцинации.

Проголосовать граждане смогут на платформе городских властей mos.ru. Такое решение – выборы проводятся оператором от исполнительной власти, потенциально заинтересованным "лицом" – многократно критиковалось, но ЦИК все равно разрешил проводить выборы с помощью мэрии, обещав к следующим выборам подготовить свою платформу.

В рамках сегодняшнего тестирования организаторы собираются проверить функцию "Отложенное решение". Она может быть полезна, если у избирателя возникли проблемы с гаджетом или интернетом. "В день, когда вы проголосуете, вы сможете заново открыть бюллетень и отправить свой голос после того, как технические проблемы будут решены. При итоговом подсчете засчитывается только голос, поданный последним", - сообщили организаторы.

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Теги: дистанционное голосование, дэг, тестирование



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