В Москве началось тестирование ДЭГ: горожан спрашивают об отношении к обязательной вакцинации

В Москве началось тренировочное дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В рамках подготовки к сентябрьским выборам горожане сегодня и завтра до 20 часов могут протестировать технологию.

В ходе тестирования гражданам будет предложено два электронных бюллетеня с вопросами, в том числе об обязательной вакцинации.

Проголосовать граждане смогут на платформе городских властей mos.ru. Такое решение – выборы проводятся оператором от исполнительной власти, потенциально заинтересованным "лицом" – многократно критиковалось, но ЦИК все равно разрешил проводить выборы с помощью мэрии, обещав к следующим выборам подготовить свою платформу.

В рамках сегодняшнего тестирования организаторы собираются проверить функцию "Отложенное решение". Она может быть полезна, если у избирателя возникли проблемы с гаджетом или интернетом. "В день, когда вы проголосуете, вы сможете заново открыть бюллетень и отправить свой голос после того, как технические проблемы будут решены. При итоговом подсчете засчитывается только голос, поданный последним", - сообщили организаторы.