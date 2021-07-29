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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Лжесиловики похитили у жительницы Екатеринбурга почти 3 млн рублей

В Екатеринбурге женщина отдала телефонным мошенникам более 2,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 28 июля в отдел полиции №4 обратилась местная жительница: она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из силовых ведомств. Мужчина заявил, что некие злоумышленники пытаются снять деньги с ее счетов, и для их сохранности нужно следовать указаниям представителя отдела безопасности кредитной организации.

Затем лжесиловик перевел даму на неизвестных, которые под предлогом защиты ее средств убедили женщину обналичить со счетов все накопления и через QIWI-кошелек перевести их на "защищенные" банковские счета. Как только жертва выполнила все указания лжесотрудников безопасности, мошенники перестали выходить на связь.

полиция, МВД, отдел(2018)|Фото: Накануне.RU

Женщина поняла, что ее обманули, и пошла в полицию. Всего она перевела аферистам более 2,7 миллиона рублей. По словам заявительницы, на нее было оказано психологическое воздействие, из-за чего она не могла адекватно воспринимать происходящее.

Возбуждено дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сейчас проводится расследование.

Напомним, по официальным данным МВД, каждый день в Свердловской области в сети различного рода мошенников попадает более 20 человек. В региональном Главке дали советы уральцам, как не поддаваться на провокации и защитить свои деньги.

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Теги: мошенники, полиция, дело, Екатеринбург



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