В Тюмени озвучена причина неприятного запаха питьевой воды

На совещании у мэра Тюмени Руслана Кухарука озвучена причина неприятного запаха питьевой воды, которая течёт из кранов горожан, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вечером 28 июля провёл рабочую встречу с руководством "Тюменского водоканала" в офисе компании. Выслушал доклад директора предприятия Андрея Максимова об устранении запаха водопроводной воды в некоторых районах города и о том, что будет сделано, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Он доложил, что обильные осадки, выпавшие в июле, привели к повышению уровня воды в Туре почти на 2 м. Резко прибывающий поток воды поднял со дна реки иловые болотистые отложения, которые и стали причиной неприятного запаха питьевой воды", - написал Руслан Кухарук в своём Instagram.

На совещании разговор шёл о результатах замеров качества воды.

"Руководство заверило, что поставляемая вода соответствует всем установленным критериям и нормам, предельно допустимые показатели не превышены. Запах полностью устранён. Вода соответствует требованиям СанПиН и полностью безопасна. На мой уточняющий вопрос, почему в некоторых домах есть жалобы на неприятный запах воды, Максимов сказал, что протяженность водопроводов в Тюмени превышает 1,3 тыс. км и разбор воды на различных участках сети тоже отличается. Поэтому для полного обновления воды во всей сети требуется время", - уточнил мэр.

В водоканале проанализировали все обращения жителей и, наложив их на карту сетей, определили участки для промывки. К этой работе подключатся управляющие компании, которые после промывки магистральных водопроводов проведут работы на внутридомовых сетях.

"Дал поручение, чтобы специалисты "Водоканала" провели инструктаж УК. Самый главный вопрос, волнующий всех потребителей, - как исключить повторения подобных явлений? Генеральный директор ООО "Тюмень Водоканал" Андрей Максимов доложил, что разработан комплекс мер, который позволит исключить такие явления независимо от каких бы то ни было внешних факторов. Модернизация очистных сооружений идёт в рамках концессионного соглашения. К 2024 г. в Тюмени будет полностью обновлена система очистки воды", - подытожил мэр.

Напомним, ранее проверку качества воды начало региональное управление Роспотребнадзора.