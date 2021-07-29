Сенаторы пригрозили помешать назначениям в Минфин США из-за "Северного потока-2"

Группа американских сенаторов-республиканцев поставила ультиматум администрации президента США Джо Байдена с требованием ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bloomberg.

12 парламентариев пригрозили заблокировать назначения двух кандидатур в министерство финансов США в случае невыполнения своего требования, пишет Regnum.

Ранее американские власти приостановили действие ограничительных мер в отношении проекта "Северного потока-2", так как введенные санкции вряд ли смогли бы предотвратить его строительство.

Между тем, австрийский партнер "Газпрома" – компания OMV – рассчитывает, что "Северный поток-2" будет достроен до конца августа, а первый газ по нему может пойти уже в этом году.