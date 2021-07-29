Инновации в дорожном строительстве оказались фикцией – Счетная палата

Счетная палата России провела проверку внедрения инновационных или хотя бы новых технологий в дорожном строительстве. В Транспортной стратегии страны говорится, что к 2030 году отрасль должна "встать на инновационные рельсы". На деле же в этой сфере царит полный бардак, убедились аудиторы.

"В период 2018-2020 годов на автомобильных дорогах федерального значения применено 264 технологии и материала, отнесенных к новым. Вместе с тем 168 технологий и материалов или 63,6% по факту не являются новыми, – сообщил на коллегии СП аудитор Валерий Богомолов.

В стране отсутствует госорган, который бы отвечал за инновационное развитие дорожного хозяйства, нет порядка внедрения и разработки новых технологий и материалов, и, конечно, нет мониторинга результатов применения с оценкой эффективности.

Аудиторы отмечают, что даже сами понятия "новые технологии", "новые материалы" и т.д. законодательно не закреплены, у них нет критериев отнесения. Большая часть денег направляется не на опытно-конструкторские или опытно-технологические работы, а на разработку ГОСТов. Разработка одного методического документа обходится в 10,3 млн руб., при этом на практике методчки не применяются.

Общего порядка применения нормативов нет, но зато есть две параллельные практики согласования стандартов организаций на инновационную продукцию. Те немногие, кто инновации разрабатывает, тонут в бюрократическом болоте согласований с Росавтодором и региональными управлениями дорожным хозяйством.

В прошлом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" был запущен реестр новых и наилучших технологий для осуществления дорожной деятельности. В нем уже зарегистрировано свыше 300 технологий. В Счетной палате отметили, что структура и наполнение реестра не соответствуют порядку его формирования и ведения.

"В реестре не представлены технологии устройства дорожной одежды из традиционных асфальтобетонов и технологии по использованию отходов промышленного производства, а также цементно-бетонные технологии. Более 97% технологий и материалов, включенных в реестр, не прошли необходимые экспертные согласования", – пояснил аудитор.