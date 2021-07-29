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Пеликан, птенец пеликана (2014) | Фото:Зоопарк Москвы

В Тюменской области сняли карантин в заказнике, где погибли краснокнижные пеликаны

Губернатор Тюменской области Александр Моор снял карантин по птичьему гриппу на территории озера Большое Белое Армизонского района. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
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Карантин снят с 28 июля.

"На территории неблагополучного пункта после отмены карантина в течение трех месяцев для всех владельцев птиц следует ограничивать вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства", - говорится в сообщении.

Отметим, что на территории, где действовал карантин, расположен федеральный заказник "Белоозерский". На территории заказника были найдены трупы кудрявых пеликанов, внесенных в Красную книгу. У погибших 40 пеликанов в тюменском заказнике нашли птичий грипп. Потому с 28 июня в заказнике был введен карантин. Проверку проводят также прокуратура и Росприроднадзор.

Напомним, карантин по высокопатогенному гриппу птиц также был введен на территории озера Тундрово Бердюжского муниципального района с 8 июля 2021 года.

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Теги: Высокопатогенный грипп птиц, карантин, заказник, пеликан



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