29 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Мусорные контейнеры (2020) | Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Побил все рекорды. У жителя Березовского образовался долг за вывоз мусора в 70 тысяч рублей

Житель Березовского накопил долг по вывозу мусора в размере 70,5 тыс. руб., прекратив платить за услугу с января 2019 г. На сегодняшний день это самый крупный долг среди неплательщиков в Восточной части Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", такая внушительная сумма возникла в связи с проживанием в квартире должника аж 26 иностранных граждан, на каждого из которых по закону начисляется плату за услугу.

"В июне в отношении должника выписан судебный приказ. По нему гражданин должен погасить сумму долга, пени, а также судебные издержки", - рассказал коммерческий директор ЕМУП "Спецавтобаза" Виктор Малютин.

Подобного размера задолженности есть и у других жителей Березовского, а также Сысерти, Арамили, Богдановича, Ирбита и Артемовского. По словам Малютина, долг в 50-60 тыс. руб. возникает по разным причинам.

"Есть те, кто не проживает по месту регистрации, но не уведомляет об этом регионального оператора. Кто-то принципиально не платит, считая, что услуга ему не нужна. В основном мы встречаемся с таким в частном секторе. Но по закону все, кто образует мусор, должны получать и, соответственно, оплачивать услугу по его вывозу", - отметил коммерческий директор.

Самые крупные долги возникают у продуктовых ритейлеров и ТЦ: сеть супермаркетов "Верный" задолжала "Спецавтобазе" 7,2 млн руб., а ТЦ "Аида" в Екатеринбурге – 22 млн руб. В этом же списке по Екатеринбургу "Почта России" и Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны. В таких случаях, как правило, ЕМУП выходит в суд, однако с теми, кто готов к конструктивному диалогу – заключает мировое соглашение.

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Теги: ЕМУП Спецавтобаза, мусор, ТКО, задолженность



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