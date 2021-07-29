29 Июля 2021
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Общество В России
(2011) | Фото: canoe.ca

Youtube-канал "Спец" заблокировали на две недели - с угрозой закрытия

Youtube на две недели заблокировал популярный канал "Спец" с более чем полумиллионом подписчиков. В перспективе ресурс - на грани закрытия.

Ведущие решили создать канал СПЕЦ Live, откуда намерены вещать в дальнейшем.

На канале "Спец" опубликованы, в числе прочих, ролики, в которых критикуются действия власти по принятию антиковидных мер.

Ранее Youtube заблокировал канал экономиста Михаила Делягина, у которого было почти 200 тыс. подписчиков. Сам Делягин заявил, что его канал снесли за ролик, в котором он цитировал заявление представителя НИИ им. Гамалеи - разработчика вакцины "Спутник V" о допустимости примагничивания металлических предметов к месту инъекции.

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Теги: Youtube, Youtube-канал Спец, Спец



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