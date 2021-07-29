На Южном Урале ребенок утонул в ванной, оставшись без присмотра взрослых

В Копейске проводится проверка по факту обнаружения тела младенца. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых во время купания в ванной и утонул.

Ребенка без признаков жизни обнаружила мать. Она доставила его в больницу. Врачи провели реанимационные мероприятия, но спасти младенца не удалось.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца.