"Казанский стрелок" не хочет на принудительное лечение: "Лучше пожизненный срок"

"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев, расстрелявший в школе девять человек, находится в психиатрической больнице СИЗО "Бутырка" (Москва), где проходит психиатрическую экспертизу. С ним встретились представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), один из которых был журналистом "Московского комсомольца", в итоге издание опубликовало небольшое интервью с подозреваемым.

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Раньше сообщалось, что Галявиева по итогам экспертизы признали невменяемым, однако позже СКР опроверг эту информацию – экспертиза продолжается. Сам Галявиев заявил, что слышал разговоры врачей о своей невменяемости, но официально ему ничего не сообщали. Адвокат его тоже не посещает.

В больнице СИЗО у "казанского стрелка" два сокамерника, один из которых – серийный отравитель, с ним у Галявиева сложились хорошие отношения. Сокамерник рассказал о принудительном лечении такие ужасы, что теперь Галявиев предпочел бы пожизненное пребывание в тюрьме. "Я не хочу стать овощем", - заявил подозреваемый. Также он боится, что принудительно его будут лечить в Казани – опасается мести, потому что на родине "все помнят про то, что я сделал".