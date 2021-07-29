В Тюменской области прокуратура проводит проверку из-за обрушения потолка в новой поликлинике

В Тюменской области прокуратура проводит проверку из-за обрушения потолка в поликлинике поселка Винзили, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести по данному факту проверку и при наличии оснований принять меры реагирования.

Фотография была опубликована в группе "Наш Столичный | Тюменский район" социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, открытие поликлиники в поселке Винзили состоялось 23 ноября 2020 года.

В ее структуру вошли четыре ФАПа, подразделение обслуживает жителей пяти населенных пунктов – поселка Винзили, сел Богандинское и Муллаши, деревень Железный Перебор и Пышминка. В общей сложности это 16 452 человека.