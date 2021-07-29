29 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Эскизы проекта к фестивалю &quot;Атмосфера&quot;-2021 в Екатеринбурге (2021) | Фото: пресс-служба &quot;Green Park&quot; Екатеринбург

Вход на фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге сделают бесплатным

Уже в это воскресенье на Площади 1905 г. в Екатеринбурге стартует подготовка к фестивалю ландшафтного искусства "Атмосфера-2021". Всего за две недели организаторы построят в центре города сквер с газонами, цветниками, деревьями и небольшим прудом. Вход на фестиваль будет абсолютно бесплатным, потому жители и гости уральской столицы смогут наслаждаться зеленым пространством ежедневно вплоть до 26 августа.

Открытие фестиваля запланировано на день города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компания "Green Park", традиционное пространство для парковки и ярмарок впервые превратится в уголок живой природы.

Эскизы проекта к фестивалю "Атмосфера"-2021 в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба "Green Park" Екатеринбург

"Природа сама придет в город. Жителям не надо будет уезжать в праздники на озера, отдохнуть можно будет и на главной площади. Продумывая концепцию фестиваля, мы обратились к основе жизни на Земле - клетке. Именно ее строение определило плавные линии зеленой территории фестиваля. Клетки, объединяясь, образуют структуру великолепных растений, так и разрозненные парки города могут соединиться в зеленый каркас города. Фестиваль станет очередным шагом в развитии программы комфортной городской среды", - рассказала идейный вдохновитель фестиваля Юлия Сорокина.

Проект предусматривает высадку 76 деревьев, лужайку с ромашками, цветники, круглые скамейки и лежаки. В центре расположится небольшой пруд и мостик через холм, а также деревянный амфитеатр и сцена, где будут выступать музыканты. Сразу за садом можно найти зеленый лекторий и фуд-корт.

Эскизы проекта к фестивалю "Атмосфера"-2021 в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба "Green Park" Екатеринбург

Появятся и спортивные зоны. Так, около памятника Ленина обустроят площадку для пляжного волейбола и трибуны. Радовать глаз будут и новые для города растения, рядом с которыми разместят таблички с названиями. Все деревья и цветы после окончания фестиваля высадят во дворах и на улицах города, а аллея из 12 лип, которая появится сразу за площадью, станет подарком Екатеринбургу на день города.

Эскизы проекта к фестивалю "Атмосфера"-2021 в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба "Green Park" Екатеринбург

Организаторами фестиваля выступают администрация города, управление культуры, комитет благоустройства, управление по физической культуре и спорту и компания "Территория ландшафтных решений Green Park". По их расчетам, мероприятие посетят порядка 70 тыс. человек. В связи с этим, сквер будут круглосуточно охранять и закрывать на ночь для восстановления растений.

Напомним, что 4 июня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился начать подготовку к Третьему Евразийскому фестивалю ландшафтного искусства "Атмосфера", который будет приурочен к 298-летию уральской столицы. На этом же совещании было предложено расширить географию фестиваля, благодаря чему в 2022 г. в рамках его проведения планируется создать по небольшому скверу в каждом районе города. Эти сады останутся на своих местах навсегда и демонтировать их никто не будет.

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Теги: Атмосфера, Екатеринбург, фестиваль, Площадь 1905



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