29 Июля 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске после обновления откроется спорткомплекс "Олимпия"

Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпия" вскоре возобновит работу после проведения профилактических мероприятий. С начала июля учреждение было закрыто для посетителей для ремонтов и профилактики оборудования, сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска.

"У нас в СОК "Олимпия" два бассейна – спортивный и оздоровительный. В каждом требовался определенный объём профилактических работ: очистить вентиляционные шахты, обновить и промыть установленные устройства и прорезиненную плитку около бассейнов. С понедельника мы возобновляем свою деятельность. В первой половине дня у нас будет работать детский лагерь для спортсменов, во второй мы начнём принимать всех желающих", - рассказал директор МАУ Нижневартовска "Спортивная школа" Сергей Белянкин.

Он также сообщил, что до начала нового учебного года в комплексе "Олимпия" заменят окна на пластиковые. На эти цели направят больше 1 млн руб. Деньги выделены в рамках реализации мероприятий по энергосбережению из бюджета учреждения. Также используется финансирование, полученное в рамках реализации проекта "Инициативное бюджетирование". Работы не повлияют на качество оказываемых в спорткомплексе услуг.

"Сейчас все спортивные организации готовятся к началу нового учебного года. Большое внимание уделяется созданию условий по обеспечению доступности и услуг для маломобильной категории граждан. Для ряда учреждений ждем поставку специализированного оборудования", - добавила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

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Теги: Олимпия, спорткомплекс, Сергей Белянкин, Ирина Воликовская



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