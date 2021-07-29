29 Июля 2021
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Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Высокая инфляция полностью "съела" индексацию пенсий в 2021 году

Высокая инфляция в первом полугодии 2021 года (6-6,5%) "съела" весь рост пенсий в России.
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По данным Росстата, в январе реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост – на 0,4% к январю 2020 года. Но затем началось снижение: в феврале – на 0,1%, в марте – на 0,2%, в мае – на 0,5%, в июне уже на 0,8%.

При этом в номинальном выражении средняя пенсия выросла – на 5,6% к июню 2020 года. Но инфляция, как видно из приведенных цифр, полностью нивелировала этот рост и даже привела к снижению.

Напомним, затевая пенсионную реформу, действующие власти обещали обеспечить опережающую инфляционный рост индексацию пенсий. Но в 2021 году страховые пенсии были проиндексированы только на 6,3%. Примечательно, что на начало года эта цифра действительно была выше прогнозируемой инфляции – и по версии Минэкономразвития, и по версии Центрального банка. Вот только уже весной правительство начало менять свои прогнозы, относительно которых рассчитываются реальные выплаты. Ответственности за неспособность удержать инфляцию в прогнозируемых рамках никто не понес. "Действительно, мы уточняем прогнозы – это рутинная процедура. Мы четыре раза в год уточняем прогноз, у нас все-таки рыночная экономика, а не плановая, это абсолютно нормально – уточнять прогноз", - заявила как-то глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Теги: индексация пенсий, инфляция, росстат, прогноз



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