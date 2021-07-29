Россиянам рекомендовали не покидать отели в Анталье из-за сильных пожаров

Россиянам, отдыхающим в турецкой провинции Анталья, рекомендовано не покидать территорию отелей из-за действующих лесных пожаров.

Как ТАСС сообщили в пресс-службе Ростуризма, жалоб от туристов пока не поступало. Ведомство находится на связи с генконсульством России в Анталье и туроператорами.

Пожары бушуют в курортных зонах Сиде, Соргун и Манавгат. Ранее сообщалось, что в районе стихийного бедствия отменены все экскурсии для туристов. Дым от пожара дошел до отелей.

В администрации Антальи указали, что пожар не представляет опасности для туристических объектов.

Информация о возможных жертвах не поступала. Пострадали 53 человека, большинство из которых надышались дымом.

Жители четырех районов Антальи были эвакуированы, несколько домов получил повреждения, пишет Regnum.