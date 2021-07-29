На Среднем Урале судят директора завода, по вине которого погиб 15-летний работник

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело 39-летнего директора ООО "Кушвинский кирпичный завод". Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, вечером 2 июля прошлого года на ленточном конвейере произошел несчастный случай с 15-летним юношей, исполнявшим обязанности шихтовщика: из-за отсутствия необходимых ограждений парня затянуло в движущиеся и вращающиеся элементы хвостовой части конвейера №6. В результате подросток получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что фактически юноша приступил к выполнению своих трудовых обязанностей 25 июня 2020 года с ведома директора завода. При этом никакой трудовой договор с 15-летним работником не заключался.

Факт наличия трудовых отношений между несовершеннолетним и ООО "Кушвинский кирпичный завод" был установлен в судебном порядке. Сейчас расследование завершено, дело в отношении главы предприятия направлено в суд.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по делу допрошено более 50 свидетелей, проанализирован значительный объем интересующей следствие документации, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебные медицинская и почерковедческая). Несмотря на то, что свою вину директор так и не признал, сотрудникам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу. Наказание за совершение этого преступления - до четырех лет лишения свободы.