На Среднем Урале судят директора завода, по вине которого погиб 15-летний работник

29 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале судят директора завода, по вине которого погиб 15-летний работник

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело 39-летнего директора ООО "Кушвинский кирпичный завод". Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, вечером 2 июля прошлого года на ленточном конвейере произошел несчастный случай с 15-летним юношей, исполнявшим обязанности шихтовщика: из-за отсутствия необходимых ограждений парня затянуло в движущиеся и вращающиеся элементы хвостовой части конвейера №6. В результате подросток получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что фактически юноша приступил к выполнению своих трудовых обязанностей 25 июня 2020 года с ведома директора завода. При этом никакой трудовой договор с 15-летним работником не заключался.

Факт наличия трудовых отношений между несовершеннолетним и ООО "Кушвинский кирпичный завод" был установлен в судебном порядке. Сейчас расследование завершено, дело в отношении главы предприятия направлено в суд.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по делу допрошено более 50 свидетелей, проанализирован значительный объем интересующей следствие документации, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебные медицинская и почерковедческая). Несмотря на то, что свою вину директор так и не признал, сотрудникам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу. Наказание за совершение этого преступления - до четырех лет лишения свободы.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: завод, директор, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети