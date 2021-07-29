Российский пловец Колесников завоевал вторую медаль на Олимпиаде

Российский пловец Климент Колесников завоевал вторую медаль на Олимпийских играх в Токио. На дистанции 100 метров вольным стилем он стал третьим.

В финале Колесников показал результат 47,44 секунды. Победу же одержал представитель США Калеб Дрессел (47,02), установив при этом олимпийский рекорд. Серебряная награда досталась австралийцу Кайлу Чалмерсу (47,08).

Колесников пока без золота на этой Олимпиаде ❌



Дрессел и Чалмерс задали жару Клименту, и наш пловец так и не догнал соперников. Только бронза 🥉



Верим в Климента на 50 метрах кролем ✊ pic.twitter.com/QhsGhGI0AW — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

«Я ожидал совершенно другого результата от себя самого» 😡



Колесников считает, что где-то совершил ошибку. Но признал, что третье место на Олимпиаде – тоже неплохо 😏 pic.twitter.com/SOF01SnZTy — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

Добавим, что ранее на дистанции 100 метров на спине Колесников завоевал "серебро", проиграв только своему соотечественнику Евгению Рылову.