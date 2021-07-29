Из-за ошибок при организации вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек

Ошибки, допущенные в Болгарии при организации прививочной кампании от коронавируса, привели к гибели около 10 тысяч человек. Об этом заявил глава болгарского минздрава Стойчо Кацаров.

Одной из таких ошибок он назвал отсутствие в программе вакцинации приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Также ошибочными шагами стали плохая логистика и выбор вакцины от AstraZeneca, с которой позже возникли трудности, передает Regnum. Из-за задержки поставок до конца февраля удалось привить лишь около 200 тысяч человек из семи миллионов жителей.

В январе 2021 года британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о невозможности выполнения согласованных поставок до конца марта из-за проблем с производством вакцины.

В том же месяце AstraZeneca выступила с опровержением сообщений в немецких СМИ, которые гласили, что вакцина от AZ не очень эффективна для людей старше 65 лет.