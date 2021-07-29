29 Июля 2021
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Общество За рубежом
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Из-за ошибок при организации вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек

Ошибки, допущенные в Болгарии при организации прививочной кампании от коронавируса, привели к гибели около 10 тысяч человек. Об этом заявил глава болгарского минздрава Стойчо Кацаров.

Одной из таких ошибок он назвал отсутствие в программе вакцинации приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Также ошибочными шагами стали плохая логистика и выбор вакцины от AstraZeneca, с которой позже возникли трудности, передает Regnum. Из-за задержки поставок до конца февраля удалось привить лишь около 200 тысяч человек из семи миллионов жителей.

В январе 2021 года британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о невозможности выполнения согласованных поставок до конца марта из-за проблем с производством вакцины.

В том же месяце AstraZeneca выступила с опровержением сообщений в немецких СМИ, которые гласили, что вакцина от AZ не очень эффективна для людей старше 65 лет.

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Теги: болгария, вакцинация



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