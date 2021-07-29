Российские девушки завоевали серебряные медали Олимпиады в академической гребле

Российские девушки завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле.

В соревнованиях двоек распашных без рулевого Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми, в финале показав результат 6 минут 51,45 секунды. Победу же одержал новозеландский дуэт - Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6 минут 50,19 секунды). Замкнули тройку канадки Кейли Филмер и Хиллари Джанссенс (6 минут 52,10 секунды).

Медалей в академической гребле на ОИ представители России не завоёвывали с 2004 года.