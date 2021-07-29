29 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Вечный огонь (2018) | Фото:Накануне.RU

В Озерске дети подожгли венки на мемориале Вечный огонь

В Озерске сотрудники полиции нашли детей, которые подожгли венки у Вечного огня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Инцидент произошел ночью с 24 на 25 июля. В результате пожара было частично испорчено каменное покрытие у стены мемориала.

Вандалов удалось найти по записям с камер видеонаблюдения. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, устанавливается ущерб.

"Мы очень огорчены и испытываем отвращение и негодование к варварской выходке вандалов — сожжению венков на святом месте в городе. Проявление варварства нельзя оставлять безнаказанным. Уверен, надо сурово наказывать вандалов, чтобы им неповадно было осквернять памятные места", - отметил председатель городского совета ветеранов Иван Гашев.

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Теги: дети, вандализм, Вечный огонь, мемориал,



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