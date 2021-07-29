29 Июля 2021
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авиакомпания s7 самолет (2009) | Фото: Накануне.ru

Глава S7 Татьяна Филева пообещали челябинцам и омичам лоукостер

С 1 апреля 2022 года в России заработает новый лоукостер-авиаперевозчик. Это будет абсолютно новая авиакомпания, которую создаст S7, но функционировать она будет как самостоятельное юридическое лицо, сообщила председатель совета директоров S7 Татьяна Филева.

Цель появление второго в России лоукостера (лидерство на рынке, напомним, у "дочки" "Аэрофлота" - компании "Победа") – развитие рынка региональных перевозок и доступные билеты для большинства жителей страны. В своем выступлении Филева подчеркнула, что сейчас рынок авиаперевозок в стране так или иначе завязан на две крупные агломерации – Москву и Санкт-Петербург – и до 80% "кресел" связаны с перелетами из столиц. По её мнению, это неправильная и нетерпимая ситуация, а авиабилеты должны быть доступны большинству жителей российских регионов.

В качестве примера слабого развития и транспортного взаимодействия выступающая привела Челябинск и Омск, "Казань могла бы лучше развиваться". Лоукостер сосредоточится именно на региональных перевозках, инвестиции в проект, по предварительным данным, составят несколько миллиардов рублей, средства при этом будут выделены S7 из своего бюджета. Перелеты планируется осуществлять на самолетах "Airbus 320 Neo", в обход московского и питерского хабов, что в будущем действительно может привести к снижению цен на перелеты. Пока конкретные маршруты и аэропорты базирования для них определяются.

Напомним, что буквально на днях пребывающий с визитом на Дальнем Востоке глава Правительства Михаил Мишустин еще раз вернулся к доступности аваиперелетов в регионе. По словам премьера, стоимость перелетов для пассажиров внутри регионов Дальнего Востока не должна превышать сумму в 11 тыс. руб., субсидии на эти цели выделены, создается единый авиаперевозчик под брендом "Аврора".

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Теги: Михаил Мишустин, Татьяна Филева, S7 Group, лоукостер



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