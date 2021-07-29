Глава медицинской фракции Екатеринбурга подарил машину ЦГКБ №23

Депутат гордумы и глава медицинской фракции Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил центрального городской больнице №23 новый Largus. Как рассказал депутат в своем Telegram, автомобиль будет служить для неотложной помощи пациентам и выездов врачей на дом.

"Вызовов сейчас невероятно много. Врачи попросили помочь. Помог без разговоров", - написал Вихарев.

Напомним, что "медицинская фракция" в думе Екатеринбурга появилась в начале марта. За каждым из ее членов закреплены медучреждения, которым оказывается поддержка в виде приобретения необходимой аппаратуры, СИЗ или препаратов. Также фракция занимается и административными вопросами: налоги на землю, помощь с ремонтами и уборкой территории.

В связи с ростом числа случаев заражения COVID-19, глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал 24 автомобиля городской администрации в помощь врачам, работающим с заболевшими COVID-19. Инициативу поддержал и губернатор Евгений Куйвашев,предоставив часть машин регионального правительства больницам.