29 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Вихарев (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Глава медицинской фракции Екатеринбурга подарил машину ЦГКБ №23

Депутат гордумы и глава медицинской фракции Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил центрального городской больнице №23 новый Largus. Как рассказал депутат в своем Telegram, автомобиль будет служить для неотложной помощи пациентам и выездов врачей на дом.

"Вызовов сейчас невероятно много. Врачи попросили помочь. Помог без разговоров", - написал Вихарев.

Алексей Вихарев(2021)|Фото: Алексей ВихаревАлексей Вихарев(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Напомним, что "медицинская фракция" в думе Екатеринбурга появилась в начале марта. За каждым из ее членов закреплены медучреждения, которым оказывается поддержка в виде приобретения необходимой аппаратуры, СИЗ или препаратов. Также фракция занимается и административными вопросами: налоги на землю, помощь с ремонтами и уборкой территории.

В связи с ростом числа случаев заражения COVID-19, глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал 24 автомобиля городской администрации в помощь врачам, работающим с заболевшими COVID-19. Инициативу поддержал и губернатор Евгений Куйвашев,предоставив часть машин регионального правительства больницам.

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Теги: Вихарев, авто, ЦГКБ №23



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