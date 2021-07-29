В КПРФ просят предоставить данные об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов обратился в российский Минздрав и Росздравнадзор с просьбой предоставить данные об эффективности препарата от коронавируса "ЭпиВакКорона".

Ранее с такой же просьбой к этим ведомствам, а также к Роспотребнадзору и президенту России обратилась инициативная группа по гражданской вакцинации. По словам Тарасова, активисты просят "поставить на паузу" применение вакцины, эффективность которой не доказана.

По их оценке, только у 68% привитых вырабатываются антитела к COVID-19, причем обнаружить их может только специальная тест-система.

Разработчик вакцины - центр "Вектор" - обещает представить результаты эффективности препарата после окончания третьей фазы клинических испытаний в сентябре 2021 года, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, все вакцины от коронавируса не прошли полного цикла клинических испытаний, и, к тому же, вероятно была нарушена сама процедура регистрации в соответствии с санитарными правилами СП 3.3.2.561-96. 3.3.2 "Медицинские иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов", об этом на пресс-конференции "Национальная безопасность под угрозой. Последний рубеж" заявила юрист, правозащитник Наталья Новакова. Поэтому, на ее взгляд, прививочная кампания находится вне рамок закона.

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