29 Июля 2021
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Экономика В России
Телеграм Telegram (2015) | Фото:

ЦБ будет отслеживать дающие советы инвесторам Telegram-каналы

Банк России будет мониторить Telegram-каналы, которые дают инвесторам рекомендации по проведению сделок на бирже.

Как заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов, Центробанк будет проверять информацию на достоверность, но блокировать каналы он вряд ли сможет.

"Мы будем вести мониторинг Telegram-каналов и проводить информирование граждан относительно того, является ли данная информация верифицированной и полной, или же она является мнением частных экспертов, которые в большинстве случаев даже не называют свои фамилию, имя, отчество", — отметил Швецов, передает ТАСС.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина пригрозила фондовому рынку продолжением "закручивания гаек" из-за того, что профессиональные брокеры пользовались доверчивостью, наивностью и неграмотностью населения, ринувшегося на фондовый рынок в период кризиса.

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Теги: Банк России, инвесторы, Telegram-каналы



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