Минэкономразвития: ВВП России в июне в годовом выражении составил 8,5%
ВВП России в июне достиг уровня IV квартала 2019 года с исключением сезонности.
Как следует из обзора Минэкономразвития, в июне 2021 года прирост ВВП к июню прошлого года составил 8,5% год к году, по итогам II квартала 2021 года - 10,1% г/г.
Реальные доходы населения по итогам II квартала 2021 года приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года.
В среднем денежные доходы на душу населения во втором квартале составили 37 тыс. 866 руб., что на 16,1% больше, чем в первом квартале, и на 14,6% больше, чем во втором квартале прошлого года.
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