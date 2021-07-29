Минэкономразвития: ВВП России в июне в годовом выражении составил 8,5%

ВВП России в июне достиг уровня IV квартала 2019 года с исключением сезонности.

Как следует из обзора Минэкономразвития, в июне 2021 года прирост ВВП к июню прошлого года составил 8,5% год к году, по итогам II квартала 2021 года - 10,1% г/г.

Реальные доходы населения по итогам II квартала 2021 года приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года.

В среднем денежные доходы на душу населения во втором квартале составили 37 тыс. 866 руб., что на 16,1% больше, чем в первом квартале, и на 14,6% больше, чем во втором квартале прошлого года.

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