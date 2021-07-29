29 Июля 2021
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Общество Северо-Кавказский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Очередная группа участников "антиковидного бунта" получила сроки в Северной Осетии

В Ростове-на-Дону вынесли очередной приговор еще одной группе фигурантов дела о массовых беспорядках во Владикавказе.

Согласно обвинению, Арсен Брихов, Артур Джавадян, Хетаг Самов, Ацамаз Теблоев и Георгий Хугаев были в числе активных участников противостояния с силовиками.

Все подсудимые признали свою вину лишь частично. Они настаивали, что их действия на можно квалифицировать как "хулиганство", однако судья Ольга Борохова согласилась с выдвинутым обвинением об участии в массовых беспорядках.

В итоге Брихова приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, Самов и Хугаев получили пять лет и три месяца, Теблоев — четыре годам и девять месяцев. Шесть с половиной лет получил Джавадян, которого также признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, пишет "Коммерсант".

Несколько дней назад был вынесен приговор другим пятерым участникам "антиковидного бунта".

20 апреля 2020 года в центре Владикавказа на площади Свободы прошел несанкционированный митинг против ограничительных мер, которые власти ввели, чтобы не допустить массового распространения COVID-19. Люди жаловались на потерю работы из-за режима самоизоляции и "недостоверное информирование властями населения о ситуации c коронавирусом".

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Теги: Северная Осетия, бунт, коронавирус



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