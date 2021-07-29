Росстат: реальные доходы граждан увеличились впервые с начала эпидемии

Реальные располагаемые денежные доходы граждан России во втором квартале текущего года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщили Накануне в Росстате, по сравнению с первым кварталом года рост составил 14,6%.

В среднем денежные доходы на душу населения во втором квартале составили 37 тыс. 866 руб., что на 16,1% больше, чем в первом квартале, и на 14,6% больше, чем во втором квартале прошлого года.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова рассказала, как власти собираются до 2030 года решить проблему, которую раньше Путин предлагал решить до 2024 года. Речь о борьбе с бедностью.

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