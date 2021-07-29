Минюст назначил проверку фонда "Тотальный диктант"

Новосибирское управление Минюста России проведет внеплановую проверку документации фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, уведомление о предстоящей проверке было получено 26 июля. Ко 2 августа организации надлежит предоставить Минюсту всю бухгалтерскую и финансовую отчетность за период с 1 августа 2020 года по 1 августа текущего года, а также договоры получения грантов и субсидий, сведения о проведенных организацией мероприятиях с указанием адресов, данные о наличии и использовании недвижимого имущества и прочие документы.

Руководитель проекта отметила, что период, за который необходимо предоставить документы, относится ко временам пандемии коронавируса, когда все работали в удаленном режиме, а мероприятия проходили в интернете.

"Запрос кажется как минимум странным", — отметила Ребковец, пишет "Коммерсант".

Напомним, "Тотальный диктант" в этом году в той или иной форме написали более 675 тыс. человек по всему миру. Больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом выросло количество тех, кто написал диктант очно.