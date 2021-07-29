29 Июля 2021
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Общество В России
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Роспотребнадзор: полный курс вакцинации завершили около 20 млн россиян

20 млн человек в России завершили полный курс вакцинации от коронавируса.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, большинство из них привиты вакциной "Спутник V". Полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" составляет около 1 млн, полный цикл препаратом "КовиВак" - около 300 тыс.

Попова отметила, что необходимо сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу, чтобы защитить от вируса молодое поколение, сообщает "Интерфакс".

Глава "Лиги защиты пациентов" и член экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский заявил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова лжет, призывая вакцинировать всех россиян, так как вакцин, прошедших все стадии испытаний в России, впрочем, как и в других странах, нет.

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Теги: Роспотребнадзор, вакцина, вакцинация, коронавирус



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