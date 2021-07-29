Обвинение потребовало для Соболь два года ограничения свободы

Гособвинение попросило Преображенский суд Москвы ввести для юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) и соратницы российского оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Как заявил ее юрист Владимир Воронин, прокурор просит запретить Соболь участвовать в массовых мероприятиях и выходить из дома в вечернее и ночное время, а также не покидать Москву, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, на соратников Навального готовятся новые уголовные дела.