29 Июля 2021
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Политика В России
любовь соболь, фбк (2020) | Фото: ТАСС

Обвинение потребовало для Соболь два года ограничения свободы

Гособвинение попросило Преображенский суд Москвы ввести для юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) и соратницы российского оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Как заявил ее юрист Владимир Воронин, прокурор просит запретить Соболь участвовать в массовых мероприятиях и выходить из дома в вечернее и ночное время, а также не покидать Москву, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, на соратников Навального готовятся новые уголовные дела.

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Теги: Соболь, Навальный



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Ранее 04.06.2021 21:00 Мск На соратников Навального готовятся новые уголовные дела


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