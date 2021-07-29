29 Июля 2021
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Россия, Германия, флаги (2016) | Фото:rusverlag.de/

Bloomberg: власти РФ ведут кампанию против кандидата на пост канцлера ФРГ

Кремль развернул кампанию против кандидата на пост канцлера Германии, сопредседателя партии "Зеленые" Анналены Бербок.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, Бербок — противница газопровода "Северный поток-2", что вызывает у российских властей "особую озабоченность" При этом Кремль все обвинения отрицает. Угроза, по данным агентства, возникла после того, как сопредседатель партии ненадолго стала лидером экзитполов, проведенных в преддверии сентябрьских выборов в парламент ФРГ.

"Кремль готов пойти на все, чтобы преградить ей путь к власти", — заявил Bloomberg источник близкий к российскому правительству. Власти РФ опасаются того, что если Бербок станет канцлером ФРГ, то это "нанесет серьезный удар глобальным интересам РФ", а также разрушит ее связи с Берлином и "станет крупной победой для США".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с президентом США Джо Байденом выступила на пресс-конференции, в ходе которой заявила о множестве инструментов для давления на Россию. Меркель напомнила об усилиях Германии и Еврокомисси для заключения соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа до 2024 года.

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Теги: Кремль, ФРГ, Северный поток - 2



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