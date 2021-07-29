В Ростове учительницу оштрафовали за фальсификацию выборов

Районный суд в Ростове прекратил производство по делу учительницы Наталии Башариной.

Женщину обвиняли в фальсификации итогов голосования и подписей избирателей на выборах в 2020 году. Судом ей назначен штраф в 120 тыс. руб. Женщина признала вину, раскаялась и принесла извинения избирательной комиссии.

В прошлом году выборы в области проходили с 11 по 13 сентября. Жители региона выбирали губернатора и депутатов городской думы Ростова, пишет "Коммерсант".