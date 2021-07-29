В Анталье от природного пожара пострадали более 50 человек

В результате крупного природного пожара, который бушует в турецкой Анталье, пострадали 53 человека, большинство из которых надышались дымом.

Огонь бушует на площади в 15 км, эвакуировано четыре района. В районе стихийного бедствия отменены все экскурсии для туристов.

Возгорание случилось неподалеку от курорта Манавгат. Правоохранители ведут расследование. Дым от пожара дошел до отелей, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, к тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.

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