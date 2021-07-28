В Свердловской области бывший сотрудник Ростехнадзора осужден за взяточничество

В Свердловской области бывший сотрудник Ростехнадзора признан виновным во взяточничестве, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

По решению суда он признан виновным в получении взятки в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и за попустительство по службе. По данным ведомства, обвиняемый выявил нарушения, которые могли в случае привлечения юридического лица к административной ответственности сорвать сдачу объекта в срок.

"После чего в июле 2015 года госинспектор при личной встрече высказал сотруднику проверяемой организации предложение о взятке за то, чтобы не фиксировать в акте проверки сведения о выявленных нарушениях. В сентябре 2015 года на банковский счет родственницы госинспектора были переведены 400 тысяч рублей. Кроме того, в период с ноября по декабрь 2015 года обвиняемый получил через посредника 1 миллион рублей от генерального директора этого же предприятия, за неотражение в акте проверки выявленных нарушений при строительстве объекта капитального строительства электросетевого хозяйства", - говорится в сообщении.

Вину обвиняемый так и не признал. Однако суд посчитал доказательства СКР достаточными для вынесения приговора и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.