На Кубани новые "ковидные" ограничения: запрещены мероприятия с участием более 500 человек

На Кубани ввели запрет на проведение и посещение массовых мероприятий, численностью более 500 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности внес губернатор Вениамин Кондратьев.

"Новая мера дополняет уже действующие ограничения, установленные постановлением. При этом она не распространяется на проведение массовых мероприятий в образовательных организациях", - говорится в сообщении.

Новые ограничения были введены в связи с ростом заболеваемости. На сегодняшний день на Кубани подтверждено 58259 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1026,5. В стационарах проходит лечение 2913 пациентов с COVID-19, на дому – 4247. Скончались 4107 человек.

В Краснодарском крае режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. Жители и гости региона должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.