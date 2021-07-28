29 Июля 2021
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Политика Санкт-Петербург
партия родина, флаг, выборы (2021) | Фото: пресс-служба партии &quot;Родина&quot;

Партия “Родина” просит ЦИК разобраться с негласным запретом на агитацию

Партия “Родина” обратилась в Центризбирком из-за подозрений в негласном запрете агитации в Санкт-Петербурге.

Ранее представители “Родины” Андрей Шпиленко и Нина Абросова во время пресс-конференции в Петербурге заявили о нарушении прав партии. Их агитационные материалы не были размещены на улицах города, несмотря на то что уже были согласованы с городской избирательной комиссией.

По словам “родинцев”, рекламные агентства по неопределенным причинам отказались размещать их материалы, хотя предвыборные кампании других партий проходят по плану.

Председатель “Родины” Алексей Журавлев сообщил в своем твиттере, что в отношении его партии “чиновники развязали холодную войну”, и рассказал о нарушениях избирательного законодательства администрацией Петербурга.

В своем обращении в ЦИК партия просит принять меры к рекламщикам для обеспечения равенства прав партий и их кандидатов.

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Теги: партия родина, цик, выборы, агитация, алексей журавлев



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