Партия “Родина” просит ЦИК разобраться с негласным запретом на агитацию

Партия “Родина” обратилась в Центризбирком из-за подозрений в негласном запрете агитации в Санкт-Петербурге.

Ранее представители “Родины” Андрей Шпиленко и Нина Абросова во время пресс-конференции в Петербурге заявили о нарушении прав партии. Их агитационные материалы не были размещены на улицах города, несмотря на то что уже были согласованы с городской избирательной комиссией.

По словам “родинцев”, рекламные агентства по неопределенным причинам отказались размещать их материалы, хотя предвыборные кампании других партий проходят по плану.

Председатель “Родины” Алексей Журавлев сообщил в своем твиттере, что в отношении его партии “чиновники развязали холодную войну”, и рассказал о нарушениях избирательного законодательства администрацией Петербурга.

В своем обращении в ЦИК партия просит принять меры к рекламщикам для обеспечения равенства прав партий и их кандидатов.